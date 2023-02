ginekologia to jest totalna patologia. jak żona była w ciąży, to funkcjonowało to w taki sposób:

idziesz na NFZ, to zbada ale da kontakt na swoją prywatę. jeśli trafisz do szpitala, to z racji tego, że leczysz się u niej prywatnie trafiasz na dwójkę zamiast do zbiorowej sali. w zbiorówkach tylko "zwykli" pacjenci byli lokowani. w trakcie ciąży na wizyty płatne prywatnie chodzisz do niej do szpitala gdy ma dyżur. USG też Pokaż całość