Bo taki garaż to inwestycja. Poza oczywistą funkcjonalnością, czyli w miarę bezpiecznym trzymaniem auta i motocykla / roweru, można go bez problemu wynająć, można przechowywać w nim rzeczy, można wykorzystywać do prowadzenia DG (np. magazynowania) itp. A łatwiej wydać 100 tys. niż 400 tys. na mieszkanie. Kupujecie nie sam garaż, mur czy blaszak, ale przede wszystkim kawałem ziemi, z wpisem do księgi wieczystej i za to się przede wszystkim płaci buraki spod Pokaż całość