Polska, mówiąc delikatnie, nie ma dobrego rynku pracy ani nieruchomości, wysokość pensji jest w ogonie UE, jakość usług publicznych jest do kitu, do tego mamy fatalny system podatkowy. Polska to dobry kraj żeby zrobić przestój, zebrać się do kupy i jechać dalej lub wrócić z powrotem jeśli ktoś chce.