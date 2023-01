No ale kto się głównie domaga wyrzucenia paczkomatów z miast? Przeróżni aktywiści miejscy, dla niech najważniejsze jest by rowerami Cargo dostarczali kurierzy a paczkomaty zawłaszczają przestrzeń publiczną, bo kij wie co miałoby tam być ale pewnie dla nich jakiś park albo ławka, na której raz na tydzień by ktoś usiadł.