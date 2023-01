USA planują wysłać na Ukrainę czołgi Abrams w wersji M1A2 (wersja A1 nie będzie oferowana). Ale... 31 czołgów pozbawionych będzie wzmocnionego uranem pancerza, który sprawia, że są one niezwykle trudne do pokonania w boju. Abramsy pojadą więc na front w starych pancerzach, za to... nieprędko