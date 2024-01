Jesteśmy świadkami walki nie o zasady, przyzwoitość, brak cenzury czy dezinformacją. Walka o TVP, Radio, PAP, to walka o kanał informacyjny, o środek oddziaływania na umysły. O to tu chodzi i trudno przypuszczać, żeby koalicja POPSL3DROGALEWICA przejmując siłowo media chciała przywrócić "przyzwoitość" informacyjną. (cokolwiek to znaczy)