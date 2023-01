Znam tego księdza osobiście, mało jest już tak porządnych księży. Jeździ starą vectrą. Bardziej dba o kościół niż o plebanię.

Generalnie to nasłyszałem się na jego temat fałszywych oskarżeń od ludzi co to do kościoła nie chodzili a zaświadczenia chcieli.

Ja od niego brałem zaświadczenie i nie dałem ani 50 groszy, a sąsiedzi co to nie chodzili nie dostali - bo nie chodzili, a potem kwik... krzyczeli dookoła, że kasę chce itd. Pokaż całość