Gdyby samochody elektryczne były takie jak w reklamach to ok. Ale na dziś to klopotliwa i zwyczajnie jeszcze nie dopracowana technologia. Przecież z samochodem spalinowym było tak samo, przez wiele lat był niedoskonały, drogi i kłopotliwy w użyciu. Pewnie elektryki staną się lepsze, ale minie jeszcze z 10 czy 15 lat zanim tak się stanie.