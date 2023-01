Nie popieram, ale rozumiem.

Coraz częstsze przypadki trucia psów to jest po prostu desperacja ludzi, którzy mają dość psiarzy i ich zasranych kundli.



Kundel ujada całymi godzinami w mieszkaniu, na balkonie, czy na posesji, to rozwiązanie problemu zgodnie z prawem jest praktycznie niemożliwe.



Próba rozmowy? To ci cham odpowie w najlepszym przypadku, że pies jest po to, żeby szczekał.



Zgłaszasz do służb, to akurat przyjadą, jak pies siedzi cicho. Droga sądową? Sąsiedzi