oldMeteo.pl
Dla tych, którzy używali meteogram zrobiony przez ICM, ale nie podoba się nowa odświeżona wersja. Prognoza pogody na 3 dni w lekkiej formie na komputer i telefon. oldmeteo.plnetiso
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Dla tych, którzy używali meteogram zrobiony przez ICM, ale nie podoba się nowa odświeżona wersja. Prognoza pogody na 3 dni w lekkiej formie na komputer i telefon. oldmeteo.plnetiso
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Komentarze (25)
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Nie wiem co tam napsuli ale jest wyraźnie gorzej
https://app.meteo.pl/meteogram/52.23,21.01
Teraz jeszcze usunęli starą wersję z MAPKĄ ... na wyszukiwanie lokalizacji no żesz kur...
Jak już tworzycie NOWĄ WOKE aplikacje to dodajcie możliwość wyboru LOKALIZACJI po kliknięciu miejsca na mapce...
To czego mi brakuje by ustawić appkę jak wigdzet na ekranie telefonu na całą szerokość jednej karty pulpitu. EdIT: (Dobra można dodać w android ale poprawić by było czytelniejsze i mniej czarnego bo marnuje miejsce na ekranie)
Ale sprawdzę tą twoją propozycję.
https://pl.weatherspark.com/map
wiećej fajnych pogodowych
https://start24.pl/pogoda/