Nie wiem czy jest taka możliwość ale przydałaby się opcja wyboru dostawcy prognozy. No i mniejsze miejscowości. I jeszcze zrobiłbym pionową linię pokazującą aktualną godzinę. No i usuwanie/przesuwanie poszczególnych wykresów. Mnie z reguły interesują tylko temperatura, opady i chmury. Czasem jeszcze wiatr a ciśnienie prawie w ogóle. Grafika przyjemniejsza dla oka niż ta na ICM.