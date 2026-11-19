Odnotują jako 101 obietnice wyborcza do realizacji w ciągu 101 pierwszych dni po wyborach, a skończy się jak z "dobrowolnym ZUSem" dla przedsiębiorców, gdzie finalnie okazało się że jest dobrowolny ale nie cały czas tylko przez miesiąc, no i dotyczy tylko składek społecznych, a tak wogóle to w ciągu roku podnoszą skladki o tyle, że i tak wychodzi że w kolejnym roku płaci się więcej niż zapłaciłoby się bez wakacji ¯\(ツ)/¯