Płacisz składkę i za lekarza? Jest petycja o odliczanie prywatnego leczenia
Do Ministerstwa Zdrowia trafiła petycja: wydatki na prywatne konsultacje, badania i niezbędne zabiegi miałyby pomniejszać składkę zdrowotną. Autor wskazuje na kolejki w NFZ i podwójny koszt leczenia. To propozycja zmiany prawa, nie obowiązująca ulga.LudzieToDebile
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Komentarze (37)
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Jedyna opcja to utrudnienia dla prywaty do tego stopnia, że jedyny sensowny sposób zarabiania był w publicznej opiece. I przez sensowny nie rozumiem eldorado.
@Martwy_stwor:
Wystarczy przestać ich finansować z NFZ i tyle. Rura im zmięknie. No teraz to NFZ finansuje w prywatnych klinikach tzw. opłacalne zabiegi, a publiczna ochrona buja się z tymi, które najwięcej pieniędzy opieki i czasu potrzebują. Czyli klasycznie, prywatyzacja zysków uspołecznienie strat.
Prywatne opieki zdrowotne mają to do siebie, że nie budują szpitali ze sprzętem wartym setki milionów złotych, tylko skupiają się na zabiegach z dużą rotacją pacjentów, zaś lekarze o wybitnej specjalizacji i dostępie do drogiego sprzętu szpitalnego będą mogli wtedy zarabiać zgodnie z ich specjalizacją, dlatego argument "no to wszyscy będą leczyć
Lekarzom zrobić delegowanie jak sędziom do innego miejsca pracy i problem w szpitalach powiatowych zniknie.
Oczywiście będą też tańsze pakiety: np: bez leków oologicznych, przeszczepów, chirurgi okulistycznej i refundacji leków na choroby przewlekłe, tu powinniśmy zmieścić się do 2tys miesięcznej składki.
Dla emerytów i najbiedniejszych też będzie składka obejmująca jedynie wizytę i lekarza pierwszego kontaktu, przyjazd karetki(raz w roku) i podstawowe badania, reszta odpłatnie 100%, za jedyne 399zł miesięcznie(349zł
Składka NFZ to nie jest ubezpieczenie tylko podatek celowy. Można (i warto) ją nieco zbliżyć do prawdziwego ubezpieczenia, ale nie w taki sposób.
@GrzegorzPorada: "LEAKRZE ZA DUŻO ZARABIAJĄ Z NFZetu!" - Jakie rozwiązanie tego problemu proponują Polacy? - "NFZ MA PŁACIĆ TEŻ LEKARZOM PRACUJĄCYM PRYWATNIE A NIE TYLKO TYM NA PAŃSTWOWYM!" - XD