Brazylia, miasteczko Virmond. 5 tys. mieszkańców, prawie wszyscy polskiego pochodzenia. Historia Virmond jest unikatowa - jest to jedno z niewielu miast na świecie, które odgórnie zostało założone jako polska miejscowość. Trafiali tam m.in. Polacy, którzy uciekali przed służbą w zaborczych armiach.