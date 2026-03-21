Śmieciarze celowo przerzucali śmieci by karano firmę za brak segregacji
Śmieciarze firmy Alba zostali nagrani przez kamerę jak sami mieszają dobrze segregowane śmieci by karać finansowo pewną firmę jakoby miałaby nie segregować śmieci. Takie wałbrzyskie realia.Car_Roman
tymczasem 2026:
- kary za kradziez smieci
- worki na smieci z kodami qrcode XD
- smietniki na klodke zeby nie podrzucac smieci
- wiecej segregacji smieci a koszty smieci wciaz rosna
- wyzsze koszty smieci dla pojedynczych gospodarstw domowych poprzez segregacje smieci bo samorzady nie moge zarabiac na odpadach XXD
- limity wywozu śmieci - miało być praktycznie bez ograniczeń, bo żeby do lasu nie wywozić
- liczne wyjątki - z co drugim śmieciem musisz się udać do PSZOKu, a tam szanowna komisja oceni, czy może łaskawie przyjąć.
I nie jest to wymysł naszych czasow, tak było zawsze.