Skrypty śledzące Google'a, Mety i innych w polskich aptekach internetowych
Analiza przeprowadzona ujawnia, że co najmniej 101 witryn działających w Polsce aptek internetowych oraz punktów medycznych prowadzących własne strony internetowe uruchamiało zewnętrzne skrypty Big Techów bez uprzedniego uzyskania świadomej zgody użytkownika.rflstf
Komentarze (19)
na telefonie adaway lub vpn do właśnej sieci z adblokiem/pihole + firefox w takiej samej konfiguracji
i nara
@dzyndzla: czy przypadkiem to ni dziala tak, ze daje domyslnie zgode tylko nie widzisz okienka? Bo tak dziala i still dont care about cookies ( ͡° ͜ʖ ͡°)