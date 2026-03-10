Kij z tą zgodą, gdy formularz jest tak skonstruowany, że trzeba poświęcić zbyt dużo czasu na odklikiwanie kolejnych pozycji. A zrobione to jest tak, żebyś ty czytelniku się zdenerwował, sfrustrował i dla świętego spokoju kliknął zgodę na wszystko, wpadając w sidła. Polityka uciążliwości.