Jak na moje oko LibreOffice wystarczy. Obawiam się że "Europejski" to pomimo tego że darmowy to będzie tyle kosztował w podatkach że dało by radę sfinansować dożywotnią licencje dla całego świata na Microsoft Office. Dodatkowo trzeba się będzie logować dowodem osobistym, bo istnieje duże ryzyko że napisze w nim ktoś coś obraźliwego.