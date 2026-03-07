Powstaje nowy europejski pakiet biurowy typu open source
Office.eu to europejski pakiet biurowy typu open source, zaprojektowany jako oparta na chmurze alternatywa dla Microsoft 365 i Google Workspace. Obsługiwany w całości w UE na lokalnej infrastrukturze, ma na celu zmniejszenie zależności od amerykańskich usług w chmurze.matixrr
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 46
- Odpowiedz
Komentarze (46)
najlepsze
@Ebol: skąd ten pomysł?
Na stronie w faq widzę :
Office EU will offer simple plans for individuals and teams. Pricing will be competitive and designed to be easy to understand. We will publish full plan details closer to launch.
Komentarz usunięty przez autora
ja podziękuję
@dekawka: na wykop lewacka słowozbrodnia jeszcze aż tak nie dotarła, choć jak moderacja przymaćkuje, to też nigdy nie wiadomo na co się trafi.
To już lepiej to które jest normalną aplikacją, cały pakiet. Darmowy kompletnie. Niemiecki.
Płatne dla firm jeśli chcą
https://www.freeoffice.com/pl/
OpenSource też są. Ja do niedawna nie wiedziałem że te inne apki normalnie obslugują formaty doc docx. Teraz to już mnie nic nie powstrzymuje, a prawda też taka że z innymi na plikach tego rodzaju nie współpracowałem od już pewnie dekady ponad.
W ogóle zauważcie jak taki
Ach, marzenia. Najwięcej na co nas stać to przepłacony portal za 50 milionów.