Gierki Tokarczuk prędko nie będzie. Pieniądze jeszcze nie przepadły, ale...
Słynna już gra Olgi Tokarczuk nie trafi na rynek w tym roku. W kolejnym też nie należy się jej spodziewać. Co nowego w firmie Sundog?Ruryk
- #
- #
- #
- #
- #
- 47
- Odpowiedz
Słynna już gra Olgi Tokarczuk nie trafi na rynek w tym roku. W kolejnym też nie należy się jej spodziewać. Co nowego w firmie Sundog?Ruryk
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (47)
najlepsze
@NiechcianyTrybik: 3250 od tego roku co miesiąc.
Na emerytury dla "artystów".
Bywały programy gdzie nawet Urbana zapraszał.
Dobrze by było, jakby w końcu ktoś się zabrał za zwrot dotacji wraz z odsetkami