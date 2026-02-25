Mieszkańcom wyrosła "ściana" przed oknami. Nowa inwestycja budzi emocje
W Krakowie przy ul. Kordylewskiego (dzielnica Grzegórzki) hala lodowiska powstała tuż przed oknami bloku mieszkalnego. Budynek znajduje się w takiej bliskości, że mieszkańcy niższych pięter zostali niemal odcięci od światła. Co ciekawe, mamy tu do czynienia nie z inwestycją deweloperską, a publicznąBobito
Komentarze (63)
Stawiają blok, jedna strona ma widok np na działki, sprzedają mieszkania z widokiem, potem stawiają obok drugi blok by go sprzedać na podobnych zasadach, a i jeszcze się zmieści trzeci.
A jeśli to jedyna działka tego dewelopera, to na bank na sąsiedniej też wkrótce powstaną bloki
- Panie Redakturze myśmy się pobudowali 4m od granicy działki bo tam po sąsiedzku była łąka i myśmy myśleli że tam nikt się nie wybuduje, a te s--------y się też zbudowały 4m od granicy działki i teraz mamy 8m do ich bloku/magazynu/sklepu, jak tak można?
@LiczbaPi: tak ale nie. Fajnie że chciałeś błysną ale poza tymi mitycznymi 4m+4m jest cała masa innych przepisów, które muszą być spełnione
Byłyby miejsca na:
a) place zabaw
b) zieleń
c) miejsce postojowe i parkingi
Z
@miszczumsc: na placach zabaw i zieleńcach.
Oczywiście, można robić większe przestrzenie, tylko podbij cenę za metr mieszkania tak z +100%. Coś za coś.
- każdy po min 4 m od granicy działki
+ odległośc między budynkami musi wynosić minimum połowe wysokości wyższego.
Czyli jeżeli mamy budynek 10 i 30 m, to odległośc między nimi min 15 m.
I to by zajebiście już pomogło.
Robić wyjątki co najwyżej dla ścisłego centrum, czy dzielnic wieżowców.
Tak są normy zacienienia, ale ja bym ten system zastosował wszędzie jako minimum, nawet gdyby wysżło, ze zacienienie będzie spełnione. Chodzi o sam fakt odlełości.
Tylko że oni sobie wymarzyli wysoki blok w szczerym polu
Wytłumaczę Ci jak to dziala bo ty malutko wiesz. Działki kolo toru sa przeważnie przemysłowe i jest to teren przemysłowy. W zwiazku z tym sa tansze niz dzialki budowlane na zabudowe wielorodzinna. Ludzie lub developerzy kupują takie
Edit: A jednak, najprawdopodobniej z przeslanianiem też się zmieścili.
A jeśli chodzi o samo lodowisko, to "przepisowo" jest ok, tyle że od północnej strony budynku gdzie i bez niego było ciemno, teraz jak w katakumbach....
Ja bym się cieszył. Nienawidzę słońca. No i latem w cieniu zawsze chłodniej.