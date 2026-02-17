46 lat temu Polacy jako pierwsi na świecie zdobyli zimą Mount Everest
Leszek Cichy i Krzysztof Wielicki 17 lutego 1980 roku dokonali pierwszego zimowego wejścia na Mount Everest.Bobito
Jak nawet wafelkami Prince Polo handlowali bo czegoś takiego nikt nie miał a dawało to kopa jak już brakowało sił.
Sporo tych wywiadów z różnymi starymi wspinaczami jest
plus oczywiście gile wiszące aż po pachy...
@autotldr: nie wiem jak inni, ale ja bym po prostu został w domu i nie ryzykował się zabić, żona i dzieci na pewo byliby bardziej zadowoleni :)
Czyli dokonali czegoś wybitnie zbędnego i niepraktycznego. Typowo polskie.