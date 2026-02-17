Przez 46 lat ten wyczyn powtórzyło tylko kilkunastu ludzi. To informacja dla tych, którzy powtarzają że Everest jest "łatwy" i że nie ma sensu zdobywać gór zimą. W zimie permit jest o wiele tańszy niż latem. Mimo to prawie nikt nie ciśnie się tam o tej porze roku. To czego dokonali było i jest niesamowitym osiągnięciem.