Telefonia analogowa PRL jak jednym kablem prowadzono dziesiątki rozmów?
W czasach PRL nie było internetu, światłowodów ani VoIP, a mimo to tysiące rozmów telefonicznych mogły być przesyłane jedną parą przewodów. Jak działała telefonia analogowa? Czym była telefonia nośna? I skąd wziął się pomysł, żeby kilka rozmów jechało jednym kablem?ochucki
Pierwsze zdanie i już nieprawda. Światłowody były, przynajmniej od przełomu lat 70/80 i łączyły niektóre centrale międzymiastowe, a także centrale lokalne np. w Poznaniu pomiędzy sobą, lub nawet koncentratory oddalone CSAD. Mam gdzieś książkę na któryś jubileusz telefonów w Poznaniu, zaznaczone były aktualne i planowane trakty światłowodowe.
