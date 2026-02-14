Aktualizacja Windows 11 powoduje nieskończone restartowanie komputerów
Aktualizacja Windows 11 KB5077181 wywołuje cykliczne restarty i problemy z siecią; użytkownikom zaleca się tymczasowe usunięcie aktualizacji.matixrr
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 107
- Odpowiedz
Aktualizacja Windows 11 KB5077181 wywołuje cykliczne restarty i problemy z siecią; użytkownikom zaleca się tymczasowe usunięcie aktualizacji.matixrr
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (107)
najlepsze
Mam na myśli Vistę/8/8.1/11
Chociaż 10 na początku też była ciekawym doświadczeniem, nie powiem, ale łagodnym na tle 11tki.
To już nie te czasy