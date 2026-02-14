W wiosce niedaleko mnie był stary młyn z takim napędem: Jeden silnik (tylko elektryczny), od niego wał, od wału pasy transmisyjne rozprowadzające "moc" tam, gdzie to potrzebne. Po drodze jeszcze koła pasowe zmieniające kierunek i/albo działające jako przekładnie, a w paru miejscach krzyżowany pas zmieniający obroty z prawych na lewe. Strasznie tam lubiłem jeździć z dziadkiem i patrzeć, jak to wszystko działa. Najlepsze, jak czasem jechaliśmy z samego rana i trafialiśmy na Pokaż całość