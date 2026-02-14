Zanim był prąd, jeden silnik napędzał całe fabryki.
Przez dziesięciolecia fabryki działały bez setek silników, bez kabli i bez prądu w dzisiejszym rozumieniu. Jedno źródło energii - parowe lub wodne napędzało długi stalowy wał biegnący pod sufitem. Od niego, przez pasy i przekładnie, ruch trafiał do każdej maszyny w hali. To nie była ciekawostka anSHOGOKI
