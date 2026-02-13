Doktor Jolanta Wadowska-Król. Prawdziwa historia bohaterki Ołowianych Dzieci
Jej odkrycie masowego zatrucia ołowiem u dzieci spotkało się z oporem władz PRL, dążących do jego tuszowania. Pomimo personalnych i zawodowych reperkusji, Wadowska-Król doprowadziła do wdrożenia działań ratunkowych, w tym leczenia sanatoryjnego tysięcy dzieci i interwencji środowiskowych.Histmag
@krebul: Za Gierka? E tam. To nie lata 50. Poza tym nie była polityczna. Ew. wilczy bilet tak, ale nie katownia w podziemiach. Jedyny śmiertelny wypadek, który kojarzę z czasów Gierka wobec naukowca, to gen. Kaliski. Ale nie wiadomo, czy celowo spowodowany. No i facet zajmował się technologią jadrową, a nie ołowicą.
Ktoś uważa, że przesadzam? Administracja Trumpa właśnie zlikwidowała jakąkolwiek państwową kontrolę nad emisją szkodliwych gazów https://www.ecocenter.org/rescinding-endangerment-finding-trump-epa-try-drive-stake-through-federal-climate-protections
Czekamy na przywrócenie do produkcji benzyny ołowiowej.
@Morf: pod warunkiem że rządziłby Tusk - prawica nie krzyczy na fakty tylko na politycznego przeciwnika - gdyby rządziła Konfa to byłoby spoko, wręcz zdrowe dla dziecka, jakaś firma instruktora narciarskiego by produkowała witaminy z ołowiem dla dzieci
@Morf: dlaczego kłamiesz? Chodzi o kontrolę emisji CO2, a nie "kontrolę nad emisja szkodliwych gazów"
Jak na netflix przystało udało się wcisnąć "różnorodność".
w socjalizmie takie trucie dzieci byłoby niemożliwe.