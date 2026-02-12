Budowa pierwszej w Polsce małej elektrowni jądrowej SMR zablokowana
Budowa pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej SMR w Stalowej Woli (woj. podkarpackie) utknęła w martwym punkcie. Sejmowa Komisja Ochrony Środowiska ponownie odmówiła zgody na sprzedaż i wylesienie ponad 300 hektarów gruntów, które prezydent miasta Lucjusz Nadbereżny chciał przeznaczyć pod inwestycjęralf-szer
@manowak2016: z cyku nie znam sie ale kaczor powiedzial
@Cecebumbum: Tym razem było to:
* Planowana wycinka obejmuje obszary leśne o wysokiej wartości przyrodniczej.
* Brakuje badań i analiz środowiskowych oraz hydrologicznych dla
@vojtas123: SMRy to taka sama wydmuszka. Pokaż mi działające komercyjnie elektrownie tego typu ¯\(ツ)/¯
https://www.onet.pl/styl-zycia/dzikie-zycie/stalowa-wola-ma-problem-z-woda-chce-wyciac-las-pod-reaktor/smtn29x,30bc1058
Cokolwiek chciano postawić w tym lesie, nigdzie jeszcze nie zostało wybudowane.
Myślę ze kwestia czasu, kiedy SMRy będą powstawać jak grzyby po deszczu. Nie jestem jednak pewien czy trzeba cisnąć ten konkretny projekt najszybciej jak się da, biorąc pod uwagę że pierwsze SMRy od tego dostawcy w innych lokalizacjach