Trzęsienie ziemi w krakowskim ZTP. Dyrektor odwołany, SCT do zmiany
Łukasz Franek został odwołany ze stanowiska dyrektora Zarządu Transportu Publicznego (ZTP) w Krakowie. Równocześnie z ogłoszeniem tej decyzji prezydent miasta Aleksander Miszalski poinformował, że będzie korekta zasad strefy czystego transportu (SCT).Anakee
Komentarze (61)
Presja ma sens!
50 tysięcy ludzi śledzi Bladerunners SCT Kraków na FB. A to tylko osoby korzystające z Facebooka.
Insynuowanie że oni wszyscy są prorosyjscy, bo są ofiarami SCT, to ignoranctwo i prymitywizm.
@weeego: errata: można kraść do woli, ale trzeba się dzielić.
@od-bana-do-bana: Nie ma takiej prawnej możliwości.
Przecież poza jakimiś największymi wariatami, to do miasta samochodem generalnie ludzie wjeżdżają - BO MUSZĄ. Nie robią tego dla przyjemności...
'Zawsze słuchałem głosów obywateli i chce wprowadzić darmowe parkowanie dla mieszkanców Krakowa !!!!'