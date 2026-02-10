Ciekawe jakie jest wytłumaczenie dla napędu 4x4 dla auta dla UM? Rozumiem w jakichś górskich gminach, czy w jednostkach typu inspektorat weterynarii, gdzie nie raz trzeba w teren dojechać, ale k---a w UM Toruń? xD Druga sprawa, po co 280 KM? 90-100 kucy wystarcza żeby łatwo i sprawnie osiągać prędkości dopuszczalne przepisami w Polsce. 150 KM to już nawet można poszaleć. Do wygodnego użytkownia tyle wystarczy, więcej bierze się tylko dla zabawy Pokaż całość