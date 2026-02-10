Samochód dla urzędnika? Minimum 280 koni w dieslu!
Toruński Urząd Marszałkowski ogłosił postępowanie na najem długoterminowy 5 luksusowych fabrycznie nowych samochodów. To nie pierwszy raz gdy Całbecki ogłasza przetarg na najem samochodów premium.bylemtampotwierdzam
Komentarze (109)
najlepsze
W końcu marszałek odpowiada za pociągi, gdyby z nich korzystał mógłby lepiej zrozumieć co nie działa!
Dodatkowo może zwróciłby uwagę na absurdalne nie skomunikowanie i godziny kursowania pociągów np. na linii Chełmża - Unisław - Bydgoszcz - nie widzę żadnego pociągu który dowoziły ludzi do pracy o
specyfikacja powinna wyglądać mniej więcej tak:
1. 5-miejscowy
2. klimatyzacja (bez wskazania czy automatyczna)
3. min. 3 gwiazdki NCAP ( i to powinno zamykać specyfikację w zakresie bezpieczeństwa)
@LuCzadoreQ: są urzędy które mają robotę w terenie, różne urzędy nadzoru itp., oni powinni mieć jednak chyba więcej aut, oczywiście najtańszych
Sprany łeb to mają ludzie co bronią biurokracji, urzędasów, miliarderów czy innych januszy a są przeciwko wolności obywatelskiej. Jak tak ci za dużo wolność to idź się skuj łańcuchami ale nie czepiaj się normlanych obywateli co chcą wolności i równości
@janusz-lece: Podejrzewam, że wejdziesz głębiej w wymagania przetargu to będzie pasował jeden konkretny model, który sobie upatrzyli.
@puretech: Wydaje mi się, że ten SUV 4x4 280 KM to raczej nie będzie dla pani Grażynki, która jedzie na okazanie granic do pierdziszewa, tylko raczej dla tych grubszych rybek ( ͡° ͜ʖ ͡°)