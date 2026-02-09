Też takie rozwiązanie będzie: "Jednak niektórzy użytkownicy mogą nie musieć przechodzić żadnej z tych form weryfikacji wieku. Discord wprowadza również model wnioskowania o wieku, który analizuje metadane, takie jak rodzaje gier, w które gra użytkownik, jego aktywność na Discordzie oraz sygnały behawioralne, takie jak oznaki godzin pracy lub ilość czasu spędzanego na Discordzie.



„Jeśli mamy dużą pewność, że dana osoba jest dorosła, nie będzie musiała przechodzić innych procedur weryfikacji wieku” – mówi Pokaż całość