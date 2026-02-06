Jedwabnym nie możemy przeprowadzić ekshumacja bo Żydom nie wolno zakłócać spoczynku ale jak Hamas trupy grzebał to Żydzi nagle chcieli wydania ich ciał to można ich ekshumować czy nie? Albo u mnie w miasteczku kiedyś był zydowski cmentarz później powstał ośrodek kultury i miasteczko musiało Żydom to oddać i rozebrać bo miejsce pochówku Żydów jest wieczne w tym miejscu nic nigdy nie może powstać