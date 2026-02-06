My im chanukę w sejmie a oni niszczą groby naszych żołnierzy
Armia izraelska zrównała z ziemią groby na cmentarzu wojsk alianckich w Strefie Gazy. W tym polskich żołnierzy.jusstt
- #
- #
- #
- #
- #
- 50
- Odpowiedz
Armia izraelska zrównała z ziemią groby na cmentarzu wojsk alianckich w Strefie Gazy. W tym polskich żołnierzy.jusstt
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (50)
najlepsze
Armia izraelska zrównała z ziemią groby na cmentarzu wojsk alianckich w Strefie Gazy. W tym polskich żołnierzy?
Skoro mnie wołasz twoja prośba zostanie spełniona 🤣
W waszym środowisku niedobra o tym mówić