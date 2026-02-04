Pijany policjant spowodował kolizję i uciekł
Do poważnego incydentu doszło we wtorek w Jaworznie (Śląskie). Policjant z Sosnowca, będąc pod wpływem alkoholu, spowodował kolizję drogową i uciekł z miejsca zdarzenia. Został zatrzymany kilka godzin później w Sosnowcu.Bobito
Komentarze (30)
najlepsze
@Zaklad_Gospodarki_Odpadami: Tak.
@scoria: nic nie pisze o zabraniu samochodu także pewnie nie ¯\(ツ)/¯
- pościgi OK
- taranowanie OK
- poszukiwanie zbieglych przestępców NIEOK
fajnie by było gdyby ktoś wydobył statystyki ilu pijanym odebrał uprawnienia itp działania związane z alkoholem za kierownicą