Wypadek w Tychach. Pijany sędzia kierował samochodem
W Tychach doszło do zdarzenia drogowego z udziałem sędziego, który prowadził samochód pod wpływem alkoholu, uderzając w żywopłot i niszcząc znak drogowy. Badanie wykazało blisko dwa promile alkoholu w jego organizmie, a sprawę prowadzi Prokuratura Okręgowa w Katowicach.miszmaszyt
Mariuszek w kołchozie składając auto dla sędziego jedynie komu służy to swojej konsumpcji, ha tfu na takiego.
To samo prokuratorzy:
https://www.salon24.pl/u/bhb/1417724,prokurator-na-urlopie-zycia-blisko-19-lat-nie-pracuje-zgarnia-miliony-a-ty-liczysz-kazdy-grosz-na-chleb
Pijak wjechał w płot, to zdarzenie drogowe, kolizja ale nie wypadek.