Coś się zepsuło. Nie zamietli pod dywan. Nie ma wściekłego ryku prawniczyn pod hasłem "nie interesuj się, bo kociej mordy dostaniesz" z prostacką sugestią, że jesteś zbyt nisko w hierarchii lub zbyt słaby intelektualnie, by oceniać najwspaniaślejszą kastę kujonów regułek, paremnii i przepisów.



30 lat ciężkiej pracy potrzebowaliśmy, żeby zepsuć doskonały mechanizm prawniczej obłudy i podwójnych standardów. Słabo psuliśmy. Trzeba bardziej intensywnie.

( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )