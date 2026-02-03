Pijany sędzia za kierownicą spowodował kolizję.
Prawie dwa promile alkoholu w organizmie miał sędzia Sądu Apelacyjnego w Katowicach, który spowodował kolizję drogową. Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada, kierujący samochodem 63-latek zjechał z drogi, uszkodził żywopłot i znak drogowy.Bobito
30 lat ciężkiej pracy potrzebowaliśmy, żeby zepsuć doskonały mechanizm prawniczej obłudy i podwójnych standardów. Słabo psuliśmy. Trzeba bardziej intensywnie.
( ͡° ͜ʖ ͡°)
@MiKeyCo: A on kiedykolwiek był serio naprawiony czy tylko tworzył fasadę?
@sylwke3100: Nigdy nic nie było zreformowane. Działały te same patologiczne mechanizmy co w PRL tylko dodatkowo pozbawione nadzoru partii. PZPR projektował ustrój sądów i zawodów prawniczych pod siebie, żeby siłowo ale zakulisowo sterować.
Gdy zniknął aparat siłowy i nacisku służb prawniczyny poczuły się bez odpowiedzialności i jeszcze pouczały, że tak powinno być - taka pato-definicja niezawisłości sędziowskiej i niezależności reszty.