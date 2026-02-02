Co kupiłbyś za 100 zł w Starożytnym Rzymie?
Sprawdzimy co byś kupił za 100PLN w Starożytnym Rzymie. PLN - Srebro - Denar. Poszukamy sobie tej stówki. Zajrzymy też do Mezopotamii, wiadomo. Czy już warto kupować srebro? Nie wiem. Spytajcie Ea-Nasira.Skryptorium
Mamy maszyny który wydobywają tysiące ton soli dziennie. Pewnie robią za dniówkę całą roczną produkcję ówczesnych kopalń.
A i tak cena to tylko 1/4 Rzymskiej.
To był dobry dzień.
* porównujemy 'koszt przeżycia z prądem i internetem' do 'kosztu nieumierania'
* pracownik fizyczny bez maszyn musiał "zapierdlać" znacznie bardziej niż dzisiejszych (większe spalanie, więc siła nabywcza pieniądza na jedzenie była też niższa, bo 500g przenicy teraz a wtedy dla człowieka to dwie różne rzeczy (zwłaszcza jak ktoś teraz zarabia siedzeniem na