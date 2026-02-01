Helena Trojańska 2004 vs. Helena Trojańska 2026
Oto główne elementy wyglądu i sposobu przedstawienia Heleny w Iliadzie: Boska uroda i "białe ramiona": Helena jest przedstawiana jako najpiękniejsza kobieta na świecie, często z epitetami wskazującymi na jej jasną karnację "o białych ramionach" (white-armed).PixelNomad
Po prawej jest Helen of DeTroyt
@homofobodaktyl22cm: mało kto zwróci uwagę bo grupa docelowa odbiorców w trakcie oglądania filmu będzie jednym okiem oglądać też rolki na tiktoku
Reszta się zgadza
Wiem czego chce i pamiętam o tym.
@Zenon_Zabawny: To nie starożytny grecki teatr
@polski_chinczyk_kek: No i zaje...cie :)