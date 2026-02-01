Od miesięcy terroryzuje pasażerów w Krakowie. A służby? Nic nie mogą zrobić
Krakowska komunikacja miejska od miesięcy żyje tematem agresywnej pasażerki, która terroryzuje pasażerów tramwajów i autobusów. Oczywiście służby nie mogą delikwentki zamknąć. Welcome to państwo z dykty xDWegilo
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 52
- Odpowiedz
Komentarze (52)
najlepsze
przez los kobieta . Feministki broniły by jej do ostatniej kropli przed nieuzasadnioną agresją faszystowskich chłopów
- bekacz dostał 11 miesięcy prac społecznych po 30h, nakaz terapii psychiatrycznej i ma zapłacić 1200 cebulionów za obronę,
- opluwacz został zatrzymany, przesłuchany i wypuszczony, napisane, że grozi mu kara grzywny bądź pozbawienia wolności, ale nic więcej,
- typ z zgniłą ręką (miał tam larwy much, nieźle) został zatrzymany na 3 miesiące i mieli mu postawić zarzuty, ale nie wiadomo co dalej,
polska to kraj z tektury
zdjecie ofiar by pokazali twarz przestepcy trzeba chronic
A nie, zaraz...