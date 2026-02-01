Po prostu Polska jest takim chorym krajem, gdzie ataki fizyczne na ludzi nie są ścigane z urzędu i policja jedynie "zaprasza do złozenia zawiadomienia na komisariacie" po którym trzeba będzie się wykosztować kilka tysięcy (na postępowanie i pełnomocnika) i we własnym zakresie prowadzić przeciwko takiej babie postępowanie karne. A za rzucenie w internecie klątwy na Owsiaka do chaty wbija zastępca komendanta.