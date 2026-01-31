Wielki przekręt - Mój prąd 7.0. Wszyscy zapłacimy na Columbusa
Stracony miliard przez głupotę rządu. Jak Columbus skorzysta z programu MÓJ PRĄD 7.0 ?kabiz
Przecież to się nie opłaca całkowicie
Ludzie na starych zasadach nie potrzebują magazynów, bo sieć jest ich magazynem.
@chigcht: Pytaj autora, a nie mnie.
Nasza cofnięta w rozwoju sieć energetyczna już teraz czasami w szczycie nie ogarnia prądu od prosumentów, a teraz zamień to na magazyny energii przy transformatorach w każdym "zadupiu". Należałoby stworzyć system by
@Krole: Ale wiesz że one i tak nas czekają? Prędzej czy później. Na to właśnie płacimy te słynne opłaty przesyłowe (50% rachunku za prąd) czy na to miały być przeznaczane środki z ETS.