Jak byłem mały, mieszkałem blisko rzeki i pewnej zimy do lodu przymarzł łabędź, nie pamiętam czy był ranny czy osłabiony tylko, w każdym razie, zamieszkał w naszym kurniku wraz z kurami, a na wiosnę sobie odpłynął, a najfajniejsze było to że przez kilka lat przypływał w odwiedziny nawet ze swoją rodziną.