Od wczoraj ludzie zgłaszają łabędzie w Pile na brzegu rzeki w okolicy budowy apartamentów.Schronisko umywa ręce, straż pożarna niby nie potrafi go wyciągnąć i poraz kolejny zawodzą urzędy i pomoc dla zwierząt w Pile.
Łabędź w Pile z złamanym skrzydłem umiera z zimna.
Od wczoraj ludzie zgłaszają łabędzia w Pile na brzegu rzeki w okolicy budowy apartamentów.Schronisko umywa ręce, straż pożarna niby nie potrafi go wyciągnąć i poraz kolejny zawodzą urzędy i pomoc dla zwierząt w Pile.Niedzwiedziowy
- #
- #
- #
- #
- #
- 52
- Odpowiedz
Komentarze (52)
najlepsze
Dajcie im chociaż z tydzień, żeby zdołali przeczytać...
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1310432097784867&id=100064542679925
Na ratunek łabędzia potrzeba 100 tys. zł.
Pieniądze można wpłacać na podany nr rachunku.
70 1020 5170 0000 1302 0008 9953
Jak będą się rozłazić to wyławiać
Znalezisko to ściema. Łabędź tam pływa i ucieka strażakom.