Kolejna ofiara łowców p-------w, którzy się "pomylili".
Daniel musiał wysiąść z pociągu, bo łowcy pomylili się Taka pomyłka to przestępstwo. Wiele do życzenia pozostawia też działanie Policji. Czas zrobić porządek z tym bezprawiem.Jungen
- #
- #
- #
- #
- 44
- Odpowiedz
Komentarze (44)
najlepsze
@argonauta1000: Nikt na to nie pozwala, tylko do tej pory nie było z tego powodu wiekszej niby a pokrzywdzeni jak to w PL bywa odpuszczają ze względu na niską kulturę prawną nad Wisłą. Jak ktoś zginie albo zagarną jakiegoś kolesia z układami to nagle się kapitan państwo obudzi. To tak jak z samochodami - jak kradną to OK. Jak ukradną politykowi albo zadźgają
@argonauta1000: po prostu sprawa dotyczy gnębienia facecików więc nie ma problemu ¯\(ツ)/¯
Cała reszta to p-------e
@januszjanusz666: Czyli albo jest odpowiednio przeszkolonym funkcjonariuszem albo od razu zgłasza do odpowiednich organów.
S--------y odpowiedzialne za to powinny zgnić w więzieniu.