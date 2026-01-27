Był na przepustce, choć zamordował. Ukradł puszkę WOŚP i atakował policjantów
Nienormalna sytuacja w Łomży Chociaż zamordował i dostał 25 lat więzienia, to dostał przepustkę. W czasie przepustki: w grudniu groził innemu człowiekowi i dokonał kradzieży w sklepie, a teraz ukradł puszkę WOŚP i zaatakował policjantów. Teraz decyzją sądu trafił na trzy miesiące do aresztu.BPapa
@Butthole_surfer: Jak ocenił że sobie poradzi bo np. miał dystans a tamten był "zalany w trupa" to chwała dla Policjanta. Odruchowe strzelanie żeby zabić bardzo źle owocuje w takim USA.
Chłop ewidentnie kocha siedzieć w pierdlu i państwo powinno zrobić mu tę przysługę i nigdy już go z niego nie wypuszczać.
Tylko do utylizacji.