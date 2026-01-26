"Już nie liczę, że odzyskam pieniądze". Ostrzegają innych
Wpłacili zaliczki na zakup i montaż nowych drzwi, ale zostali bez niczego. Poszkodowanych przez tą samą firmę spod Wrocławia może być nawet 300 osób. Jak mówią, słyszeli wiele wymówek ze strony jej przedstawicieli [...]Bobito
Komentarze (32)
"Dzwoniłam sama do producenta, spytać co z tymi drzwiami i pan powiedział, że nie ma takiego zamówienia"
producenci nie udzielaja zadnych informacji klientowi koncowemu bo on nie jest strona w tej transakcji (diler-producent), a jej numer zamowienia to nie numer zamowienia dilera - to info nic nie wnosi
problem z montażystami to problem firmy, pozostale wymienione trzeba udowodnic aby sie na nie powolywac - polecam
@nastarkill: Ale z czym Ty dyskutujesz? Twój znajomy może sobie tego używać jako wymówki jak biznes gorzej idzie, natomiast nie zmienia to faktu, że jakby było tak jak piszesz, to by ludzie masowo chodzili do specjalistów poprawiać. Skoro nie chodzą, to znaczy, że te marketowe są wystarczające, a problemy przy montażu rzadkie (w skali).
Drzwi akurat nie wstawiałem, ale użerałem się ze specjalistami różnej maści
https://dobredrzwi.pl/kontakt/
@Dbr86: A po co? Żeby po miesiącu musieli od nowa wszystko zakładać pod inną nazwą? ¯\(ツ)/¯
Zanim wszedłem w artykuł tak myślałem, że pewnie jakieś domokrążcy. Jeszcze poszkodowani z całej Polski - taka super "znana" firma, że po całym kraju jeździ i wciska ulotki i wysyła sprzedawców xD
Ja kojarzę ulotki tego typu, to już z daleka krzyczy scam. Bardzo często są tam zwroty typu "ostatnia szansa", "X dnia będą pomiary" (w stylu ogłoszenia wspólnoty xD) i tak dalej.
Dobra firma nie potrzebuje marketingu w tym
Zrobili ich jak PiS Polaków.