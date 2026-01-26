IMGW znowu odmawia publicznych danych
Portal prezentujący obrazy z radaru meteo po kilku latach dostał odmowę dostępu do danych. Bo instytut państwowy ma słabe łącze internetowe...KubaGrom
Komentarze (10)
Jakoś nie widzę monetaryzacji.
Czemu nie chcą tych danych udostępnić?
Widać że mają coś podobnego https://meteo.imgw.pl/dyn/#group=radar¶m=cmax
Toż oni nawet sprzedają te dane: https://danepubliczne.imgw.pl/
@hrumque wiesz, wprowadzenie jakiś websocketów to w takiej skostniałej organizacji mogą być setki tysięcy złotych. Tutaj nie przyspieszysz. Ale odmowa? Niech API daje tyle ile daje radę, a nie zablokować całkiem.
Jakby dane dało się pobrać, a problemem byłyby tylko limity, to już ktoś sam by postawił jakiś cache/CDN. Ale z pustego i Salomon nie wyczaruje.