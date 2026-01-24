Obrażanie ChatGPT daje lepsze odpowiedzi niż uprzejmość. Badanie potwierdza
Naukowcy z Pennsylvania State University odkryli zaskakującą zależność - obraźliwe i niegrzeczne pytania kierowane do ChatGPT mogą skutkować dokładniejszymi odpowiedziami niż uprzejme prośby.FredOnizuka
( ͡° ʖ̯ ͡°)
Powazne badania naukowcow xD
@masz_fajne_donice: JAk jade tirem z dostawa towaru do supermarketu i mi sie paleta wywroci na rampie z spozywka, to jak hukne siarczysta wiazanka przeklenstw to az sie pracownice i menadzerka sklepu zleci i pomaga pozbierac towar, do tego wypinaja tylki kolo
Niby AI a głupio mi było pisać że jest debilem i z----ł mi cały kod. Na ten moment jak robię jakieś wazniejsze zmiany to tak naprawdę muszę porównywać linijka po linijce czy nie zmienił mi czegoś co dobrze działało.
Może kiedyś lepiej to będzie działać.