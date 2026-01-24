Ostatnio się wyżyłem na gemini za usunięcie w którejś wersji kodu komentarzy i części potrzebnego kodu bo chciał by było krócej XD

Niby AI a głupio mi było pisać że jest debilem i z----ł mi cały kod. Na ten moment jak robię jakieś wazniejsze zmiany to tak naprawdę muszę porównywać linijka po linijce czy nie zmienił mi czegoś co dobrze działało.

Może kiedyś lepiej to będzie działać.