Mały Katyń - Obława Augustowska.
Dzisiaj odcinek o Obławie Augustowskiej - masowej zbrodni zaplanowanej i z zimną krwią wykonanej na naszych, przez łajdaków z ZSRR.HardWax
- #
- #
- #
- 23
- Odpowiedz
Dzisiaj odcinek o Obławie Augustowskiej - masowej zbrodni zaplanowanej i z zimną krwią wykonanej na naszych, przez łajdaków z ZSRR.HardWax
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (23)
najlepsze
I bardzo dobrze, bo pamiętam jakim dla mnie szokiem było, jak przez przypadek trafiłem na ten cmentarz jak byłem w okolicy na kajakach. Zacząłem czytać najpierw tablice na miejscu a potem informacje w necie i nie mogłem się nadziwić, że niewiele jest o tej zbrodni mówione. A potem przyszedł taki jeden, co chciał podbić oglądalność swojego kanału na youtube i wystartował w
Pytam, bo mam za słabe nerwy, by go oglądać.
Przecież to nazwisko jej drugiego męża.
Urodziła się 25 lat po obławie a ślub wzięła z synem schepfa ponad 50 lat po obławie.
Bez porównania bardziej obrzydliwa jest historia nazwiska Kryże. Ojciec zbrodniarz sądowy a syn praktycznie poszedł w
Oficjalne stanowisko Rosji