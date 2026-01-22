Widzimy gorącą dyskusję pod tagiem #wykopgate20. Rozumiemy Wasze wątpliwości - nagły wzrost liczb bez kontekstu może wyglądać podejrzanie. Jako że opieramy się na danych, a nie domysłach, przygotowaliśmy dla Was twarde zestawienie faktów prosto z naszych baz danych.
DLA CHĘTNYCH:
Skąd wziął się wzrost liczby rejestracji
Kluczowa data to 18 czerwca 2025 roku. To wtedy, ze względu na wymogi operatorów sieci reklamowych, ograniczyliśmy dostęp do treści 18+ i NSFW tylko dla zalogowanych. Efekt? Tysiące "lurkerów", którzy od lat przeglądali Wykop bez konta, musiało się zarejestrować, by widzieć to, co wcześniej.
- Przed zmianą (1.01–17.06.2025): zarejestrowano 111 155 kont.
- Po zmianie (18.06–31.12.2025): zarejestrowano 408 770 kont.
Blisko 80% nowych kont w 2025 roku powstało po wprowadzeniu tej blokady. To nie boty. To nasi "milczący czytelnicy", którzy w końcu wyszli z cienia (choć nadal głównie tylko czytają).
Czy to boty? Spójrzmy na zegarek.
Gdybyśmy (lub ktoś inny) puszczali skrypty generujące konta, wykres rejestracji byłby liniowy lub skokowy w dziwnych godzinach. Tymczasem rozkład rejestracji idealnie pokrywa się z czasem wolnym Polaków:
Statystyki godzinowe:
- Szczyt rejestracji: Przypada na godzinę 21:00, w której odnotowano 7,05% całkowitej liczby rejestracji w omawianym okresie.
- Okno wieczorne: W godzinach 20:00 - 22:00 odnotowujemy największą intensywność - w tym dwugodzinnym przedziale powstaje łącznie 20,6% wszystkich nowych kont.
- Minimum dobowe: Najniższa aktywność rejestracyjna występuje o godzinie 04:00 rano, stanowiąc zaledwie 1,1% dziennego udziału.
- Trend nocny: Po godzinie 21:00 następuje jednostajny spadek aktywności: o północy liczba rejestracji spada do poziomu 4,76%, a o godzinie 02:00 rano wynosi już tylko 2,16%.
To naturalny, organiczny ruch. Boty nie chodzą spać o 4 rano.
Nowe konta a realna aktywność w serwisie
Więcej kont nie oznacza większej aktywności (ta utrzymuje się na stabilnym poziomie i nie wzrosła tak skokowo, jak rejestracje). Tylko część kont założonych po 18 czerwca 2025 roku wykazało jakąkolwiek aktywność w serwisie (dodanie wpisu, komentarza, znaleziska lub „plusa”).
To oznacza, że mimo znacznego wzrostu liczby rejestracji ogólne trendy aktywności pozostają stabilne, a większość nowych kont służy wyłącznie do przeglądania treści. Takie konta nie publikują, nie komentują i nie wpływają na ranking ani widoczność znalezisk, a ich funkcja jest naturalna dla nowych użytkowników, którzy wcześniej korzystali z serwisu tylko w trybie czytelnika.
W praktyce oznacza to, że nowe konta nie są botami ani kontami tworzonymi w celu manipulacji, ponieważ w takim przypadku wzrost liczby kont musiałby iść w parze ze wzrostem liczby interakcji - a tak się nie dzieje.
Dlaczego tagi zyskały tysiące obserwujących?
To, co wielu z Was bierze za "sztuczne pompowanie tagów", jest efektem zmian w onboardingu, które wdrożyliśmy. Obecnie każdy nowy użytkownik podczas rejestracji musi wskazać swoje zainteresowania.
Dlatego nawet niszowe tagi zyskały tysiące obserwujących.
Zabezpieczenia i transparentność
Wykop aktywnie przeciwdziała nadużyciom (multikonta, dezinformacja) poprzez wielopoziomowe zabezpieczenia: weryfikację telefoniczną, reCAPTCHA, zaawansowaną analizę wzorców zachowań oraz stałą moderację. Konta nieaktywne podlegają restrykcjom, a treści reklamowe są zawsze jasno oznaczone. Transparentność zapewnia publiczne API - umożliwia ono zewnętrzną analitykę danych, co wyklucza możliwość ukrytego generowania sztucznego ruchu. Dodatkowo systemy bezpieczeństwa w czasie rzeczywistym wykrywają i blokują anomalie, takie jak nagłe aktywowanie dużej liczby kont uśpionych.
Polityka utrzymania kont w serwisie
Nie prowadzimy masowego usuwania nieaktywnych kont, przez co łączna liczba kont „na papierze” może wyglądać na wysoką. Jest to jednak świadoma decyzja - nie chcemy usuwać kont realnych użytkowników, którzy korzystają z Wykopu wyłącznie do czytania treści.
Jednocześnie długo nieaktywne konta mają wygaszony wpływ na funkcjonowanie serwisu, a obowiązujące zabezpieczenia uniemożliwiają ich nagłe wykorzystanie do manipulowania treściami lub opinią.
Podsumowanie
Tak, wielu z tych nowych użytkowników nie pisze komentarzy. Założyli konto tylko po to, by ominąć blokadę 18+ lub wygodniej przeglądać serwis. To naturalne zachowanie w Internecie (zasada 90-9-1). Nie usuwamy ich, bo to realni ludzie, którzy konsumują treści - nawet jeśli ich nie tworzą.
Podsumowując: Nie generujemy sztucznego ruchu. Nasze API jest publiczne - każdy, kto zna się na analizie danych (a wiemy, że mamy tu świetnych specjalistów), może zweryfikować te trendy samodzielnie.
