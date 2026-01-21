Dla tych, którzy się śmieją, że ktoś nołlajfi. Takie najwyższe poziomy w tibijce mają często gracze z jakichś biednych rejonów świata i dzięki temu utrzymują swoje rodziny, bo normalnej roboty nie ma. Takie 2000-3000 lewele mogą naprawdę sporo zarobić jak się młuci naokrągło (czyli tak jak przeciętny zakolak z tagu przegryw młuci w kołchozie na taśmie).