Stało się.
Komentarze (48)
najlepsze
@nirvikalpasamadhi: Dzisiaj grać tylko na nopvp...
Nie "wydawało" się tylko tak było, to byłoby niemożliwe bez zmiany gry w którą grają ci gracze.
Tibia z 2026 roku nie jest taką samą grą jak Tibia np. z 2010 roku. Te wszystkie rekordy typu 1000 lvl, 2000 lvl i 3000 lvl nie byłyby możliwe bez zmiany mapy i nowych expowisk.
Także
@FireDash: Dobra dobra, już spokojnie. Brak ekscytacji takimi lvl to bardziej kwestia tego, że ile już można. 200, 300, 500 było wow, nawet takie 1k Kharska robiło wrażenie, ale to bardziej dlatego, że ilu było pretendentów do takich milestonów? 2-3? 2k Bobka i Goracej było meh, bo
Kiedyś by to może było osiągnięcie, ale teraz to jest żart.
Co miesiąc exp x2, płatne boosty do expa za tibia coiny, regeneracja staminy za tibia coiny, enchantowanie borni za tibia coiny...
Cała tibia z p2w stała stała się p2play.
@Latarenko: I tutaj się wydało, że c---a wiesz o Tibii, albo jesteś jakimś petem biegającym na facc po yalahar xD
Wystarczą 3 szare komórki, żeby w Tibii grać za darmo kupując wszystko powyższe opisane przez Ciebie, bo farmienie kasy jest k------o proste.