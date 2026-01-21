Cześć mireczki! Przygotowałem dla was garść danych i wykresów odnośnie tego w jakich liczbach pojawiały się nowe konta na wykopie.
Wstęp
Słowem wstępu. Dane zostały zebrane z profilu @wykop i jego obserwujących. Z każdej podstrony obserwujących zostały pobrane dwie próbki (dwóch użytkowników) i zapisane zostały ich daty utworzenia kont. Na każdej podstronie widnieje 30 użytkowników, więc każda próbka ekstrapolowana odpowiada 15 nowym użytkownikom.
W związku z powyższym niniejsze opracowanie jest jedynie ESTYMATĄ przyrostu nowych użytkowników na stronie. Dlaczego tak? Żeby nie musieć pobierać danych wszystkich użytkowników oberwujących profil @wykop i zaoszczędzić trochę czasu.
Użytkownicy na podstronie oberwujących są (powiedzmy) posortowani chronologicznie od najnowszych do najstarszych. Całość tej analiza opiera się na tym, że każdy nowy użytkownik automatycznie oberwuje profil @wykop i zakładamy tutaj, że jest to większość użytkowników portalu. Oczywiście jeżeli ktoś odobserwował u siebie profil, nie znanalazł się w tych statystykach.
Wykresy
No to teraz do rzeczy. Wykres całościowy przedstawia się następująco:
Niewiele jeszcze tutaj widać, choć można zauważyć silne trendy wzrostowe w ostatnich latach. Widoczne peaki to nie błędy w danych, a różne wydarzenia, kiedy wykop stawał się medialny i zaliczał spory inflow użytkowników.
Widać też ok. pół roczną dziurę w pierwszej połowie 2023 - nie wiem dlaczego tak jest, użytkowników z tych lat po prostu nie ma w oberwujących @wykop - byćmoze przez jakiś czas nowi użytkownicy nie mieli automatycznie w obserwowanych profilu wykopu.
Następny wykres przedstawia przyrosty użytkowników w latach 2009-2020
Widać, że poza pewnymi epizodami wygląda to na bardzo organiczny wzrost.
Kolejny wykres to już lata 2023-2026, czyli czasy bardziej bieżące.
Widać tutaj pewnej zmiany w przyrostach jak i również ciekawie zmienia się baseline nowych użytkowników. Zwraca też uwagę spory peak w Czerwcu 2025.
Zwykły dzień (bez peaków i jakichś energicznych wydarzeń) przed Czerwcem 2025 wyglądał następująco na wykresie godzinowym:
Po czerwcowym peaku natomiast zwykłe dni wyglądają już tak:
Widać, że baseline nowo tworzonych kont nieco wzrósł. Sam peak na przybliżeniu prezentuje się następująco:
Wykresy roczne za lata 2015-2025
Tutaj wspomniana dziura w 2023 - nie znamy jej przyczyn.
Interesujące wydarzenia
Przybliżenie na jeden ze sporych peaków, który zidentyfikowałem jako Matury 2021, kiedy to mireczki ochoczo trolowały maturzystów zdjęciami z garnkami na głowie ( ͡° ͜ʖ ͡°).
Oraz okolice objecia władzy przez aktualny rząd 13 Grudnia 2023.
Podsumowanie
Chciałbym jeszcze raz podkreślić, że są to ESTYMATY na podstawie próbkowania użytkowników oberwujących profil @wykop. Z tego wynika, że dane te mogą być obarczone błędami i niedokładnościami, niemniej przy tej skali uważam, że taka estymata wystarczająco dobrym przybliżeniem - kumulatywna liczba użytkowników zgadza się mniej więcej z ilością obserwujących profil @wykop.
Chciałbym też zachęcić mireczków do samodzielnej analizy tych danych. Dlatego udostępniam wam link do aplikacji, w której możecie sobie poklikać po wykresie, sami popatrzeć i powyciągać z tego wnioski.
https://super-starship-103a3c.netlify.app/chart.html - dałem z siebie całe 30% z pomocą AI. Nie odpowiadam za bugi i spalone laptopy jeżeli ktoś spróbuje np. odpalić wykres godzinowy dla pełnych danych ( ͡° ͜ʖ ͡°).
Have fun!
Komentarze (73)
najlepsze
Wnioski pozostawiam wam mireczki ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@mir_anonim Ty nie ale moderacja już tam swoje wie ( ͡º ͜ʖ͡º)
Nasuwają się pytania: jak i dlaczego?
Rozkład godzinowy sugeruje, że to nie jest skrypt, który mieli 24h/dobę, a nie chce mi się wierzyć, że ktoś w skrypcie rozpisał intensywność na pory dnia.
Dwa:
Z tego co się orientuje to jest ktoś jeszcze, kto robi swoje niezależne opracowanie. Tylko im może zejść trochę więcej czasu, bo chcą mieć kompletne dane użytkowników, a nie próbkowane na szybko jak moje dzieło. Powinna być lepsza dokładność danych.
Komentarz usunięty przez moderatora
- czy są to sztucznie wygenerowane konta na podstawie samych publicznych danych (imie, nazwisko z fb + profilowe)
- czy są to konta tworzone uwiarygadniane API Meta Auth
- czy osoby, które stwierdziły, że użytkownik z ich imieniem-nazwiskiem istnieje, to czy może się zalogować na Wykop bez wyrażania zgody (znaczy, że ktoś wcześniej dokonał autoryzacji)
- czy któraś z osób, która może się zalogować miała 2FA i
I to takich jakich wcześniej nie widziałem na tym pięknym portalu.