Cześć mireczki! Przygotowałem dla was garść danych i wykresów odnośnie tego w jakich liczbach pojawiały się nowe konta na wykopie.

Wstęp

Słowem wstępu. Dane zostały zebrane z profilu @wykop i jego obserwujących. Z każdej podstrony obserwujących zostały pobrane dwie próbki (dwóch użytkowników) i zapisane zostały ich daty utworzenia kont. Na każdej podstronie widnieje 30 użytkowników, więc każda próbka ekstrapolowana odpowiada 15 nowym użytkownikom.

W związku z powyższym niniejsze opracowanie jest jedynie ESTYMATĄ przyrostu nowych użytkowników na stronie. Dlaczego tak? Żeby nie musieć pobierać danych wszystkich użytkowników oberwujących profil @wykop i zaoszczędzić trochę czasu.

Użytkownicy na podstronie oberwujących są (powiedzmy) posortowani chronologicznie od najnowszych do najstarszych. Całość tej analiza opiera się na tym, że każdy nowy użytkownik automatycznie oberwuje profil @wykop i zakładamy tutaj, że jest to większość użytkowników portalu. Oczywiście jeżeli ktoś odobserwował u siebie profil, nie znanalazł się w tych statystykach.

Wykresy

No to teraz do rzeczy. Wykres całościowy przedstawia się następująco:

Niewiele jeszcze tutaj widać, choć można zauważyć silne trendy wzrostowe w ostatnich latach. Widoczne peaki to nie błędy w danych, a różne wydarzenia, kiedy wykop stawał się medialny i zaliczał spory inflow użytkowników.

Widać też ok. pół roczną dziurę w pierwszej połowie 2023 - nie wiem dlaczego tak jest, użytkowników z tych lat po prostu nie ma w oberwujących @wykop - byćmoze przez jakiś czas nowi użytkownicy nie mieli automatycznie w obserwowanych profilu wykopu.

Następny wykres przedstawia przyrosty użytkowników w latach 2009-2020

Widać, że poza pewnymi epizodami wygląda to na bardzo organiczny wzrost.

Kolejny wykres to już lata 2023-2026, czyli czasy bardziej bieżące.

Widać tutaj pewnej zmiany w przyrostach jak i również ciekawie zmienia się baseline nowych użytkowników. Zwraca też uwagę spory peak w Czerwcu 2025.

Zwykły dzień (bez peaków i jakichś energicznych wydarzeń) przed Czerwcem 2025 wyglądał następująco na wykresie godzinowym:

Po czerwcowym peaku natomiast zwykłe dni wyglądają już tak:

Widać, że baseline nowo tworzonych kont nieco wzrósł. Sam peak na przybliżeniu prezentuje się następująco:

Wykresy roczne za lata 2015-2025

Tutaj wspomniana dziura w 2023 - nie znamy jej przyczyn.

Interesujące wydarzenia

Przybliżenie na jeden ze sporych peaków, który zidentyfikowałem jako Matury 2021, kiedy to mireczki ochoczo trolowały maturzystów zdjęciami z garnkami na głowie ( ͡° ͜ʖ ͡°).

Oraz okolice objecia władzy przez aktualny rząd 13 Grudnia 2023.

Podsumowanie

Chciałbym jeszcze raz podkreślić, że są to ESTYMATY na podstawie próbkowania użytkowników oberwujących profil @wykop. Z tego wynika, że dane te mogą być obarczone błędami i niedokładnościami, niemniej przy tej skali uważam, że taka estymata wystarczająco dobrym przybliżeniem - kumulatywna liczba użytkowników zgadza się mniej więcej z ilością obserwujących profil @wykop.

Chciałbym też zachęcić mireczków do samodzielnej analizy tych danych. Dlatego udostępniam wam link do aplikacji, w której możecie sobie poklikać po wykresie, sami popatrzeć i powyciągać z tego wnioski.

https://super-starship-103a3c.netlify.app/chart.html - dałem z siebie całe 30% z pomocą AI. Nie odpowiadam za bugi i spalone laptopy jeżeli ktoś spróbuje np. odpalić wykres godzinowy dla pełnych danych ( ͡° ͜ʖ ͡°).