Chiny prowadzą rabunkowe rybołówstwo u wybrzeży Ameryki Południowej
Każdego roku ogromna chińska flota rybacka prowadzi połów w pobliżu wód terytorialnych Peru, Ekwadoru, Argentyny. Liczba statków jest tak duża, że flota jest doskonale widoczna z kosmosu. Wielkość floty rośnie z roku na rok a obrońcy środowiska alarmują o możliwym załamaniu ekosystemu.Manah
Komentarze (15)
@scoria: Ciekawe gdzie w tym czasie jest flota Trumpa który Amerykę Południową ogłosił swoją strefą wpływów. Czyżby inwestował w ropę a nie ryby?
@aresius: jedna część szykuje się na Iran. Druga na Danię.
I nie o cła sundzkie tu idzie. (⌐ ͡■ ͜ʖ ͡■)
Tu nie ma miejsca na Chiny. Oni mają doktrynę walki na dwa baty, trzeci się nie zmieści. ( ͡º ͜ʖ͡º)
Ale wy nie zapomnijcie nosić worka butelek do zwrotu oraz siedzieć w zimnie po zapłaceniu ETS i ETS2. Ktoś musi się poświęcić dla ratowania klimatu 🫡
Oni mają taki system, że łajba rybacka na miejscu może pracować nawet kilka lat - po prostu co jakiś czas statek-matka zbiera połów i transpotuje do portów.