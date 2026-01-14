Wrocławscy policjanci zatrzymali 15-latkę podejrzewaną o zaatakowanie nożem 77-letniej kobiety przy ul. Sztabowej. Poszkodowana seniorka trafiła do szpitala, a jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Sprawą nastolatki zajmie się sąd rodzinny, a policja dziękuje za pomoc w poszukiwaniach.