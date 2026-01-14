15-latka zatrzymana za atak nożem na seniorkę
Wrocławscy policjanci zatrzymali 15-latkę podejrzewaną o zaatakowanie nożem 77-letniej kobiety przy ul. Sztabowej. Poszkodowana seniorka trafiła do szpitala, a jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Sprawą nastolatki zajmie się sąd rodzinny, a policja dziękuje za pomoc w poszukiwaniach.Stopa_Szopa
Komentarze (23)
@Kazhan: w takim razie czemu w krajach muzułmańskich jak niemcy, anglia czy szwajcaria, jak zbrodni dokona biały, to jest podawane. Jak kolorowy, to zamiecione pod dywan i nazywane atakiem na migrantów.
To się nie klika?
Najeźdźcy pochodzą z krajów barbarzyńskich, gdzie wszystko zdobywa się siłą i to właśnie robią. Dlatego biali wiedzą, że ja większosć przestępstw odpowiadaja kolorowi.
Polacy też cenia sobie spokój i bezpieczeństwo.
Na ukrainie.... jest jak jest. Za łapówkę można cokolwiek załatwić. Zakładam że za jeżdżenie po pijaku czy nacpanym, albo bez prawka czy
A tu tylko "15-latka" ?
Słabo :-)