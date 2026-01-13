Każdy kto ma trochę oleju w głowie wie że nie ma nic gorszego do recyklingu niż zmieszane rzeczy. Bo prawda jest taka, że albo to spalą, albo wyprodukują z tego kolejny nieekologiczny produkt, którego recyklingu nie będzie można przeprowadzić.



Jedyne recyklowalne opakowania to metale (bardzo problematyczne do kontaktu z żywnością) oraz szkło (problematyczne że względu na wagę).



A jeśli ktoś wam mówi, że on produkuje ekologiczny plastik to w ogóle lol.