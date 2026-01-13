Jak wygląda recykling opakowań wielowarstwowych np. po mleku?
Kartony po mleku i sokach naprawdę dostają tu drugie życie od sortowni, przez odzysk celulozy, aż po produkcję granulek PolyAl i dachówek w czeskim Fortemixie. Z filmu dowiesz się, dlaczego te opakowania wrzucamy do żółtego pojemnika, jak przebiega cały proces recyklinguFabrykiwPolsce
Wygląda niewesoło i te wysokoprzetworzone opakowania z miksem przeróżnych materiałów są poddawane recyklingowi w max 28%
Za to do suszenia przemysłowego - najgorsze xD W krajach skandynawskich tak bogata rodzina twórców Tetra pack wygreenwashingowała łby ludziom że kartoniki w domach myją i suszą sami xD Wszędzie w Europie starają się udawać że te opakowania są ekologiczne ładując hajs w kampanie.
@Saeglopur: A jak policzysz rachunki za chłodnie i lodowy w sklepie to i tak wyjdzie ekologiczniej. Do tego terminy ważności - utylizacja produktów nie zrobi się magicznie
Jedyne recyklowalne opakowania to metale (bardzo problematyczne do kontaktu z żywnością) oraz szkło (problematyczne że względu na wagę).
A jeśli ktoś wam mówi, że on produkuje ekologiczny plastik to w ogóle lol. Tak
Jeżeli faktycznie komukolwiek zależałoby na ekologii to powinien stworzyć przepisy, by na przykład reklamówki foliowe były wyłącznie z PE w celu unifikacji. A w tym momencie mamy PE, PS, PP, jeszcze czasem inne, czasem zmieszane, a najgorsze są te właśnie "ekologiczne", do których dodano jakieś biodegradowalne g---o, które uniemożliwia recycling.
Tak samo absurdalnie nieekologiczne są właśnie te tetrapaki, to co widać na filmiku to jest jakaś
Zgadliście :
@kaziu099: Jak policzysz logistykę to wyjdzie na to że nie. Szkło jest cięższe, i tak wymaga plastikowych transporterów, ma mniejszą objętość transportową, wyższą temperaturę recyklingu/ A mleka UHT i tak tam nie przechowasz. A te jest w tych właśnie kartonach bo nie potrzebuje obiegu chłodniczego. Tak więc gdy się podliczy rachunki za prąd, paliwo i obsługę w sklepie
chyba wy, ja wyrzucam do lasu
Po wykorzystaniu wędliny powinieneś rozdzielić te dwie warstwy i papier wyrzucić osobno, a folię osobno. Odmęty szaleństwa
@LM317K: do żółtego pojemnika po bożemu trzeba wyrzucać te opakowania, nawet robili akcje promocyjną w tym celu https://media.biedronka.pl/414042-biedronka-tetra-pak-i-grabo-ucza-mistrzowskiego-wyboru