Butelkomaty - test w praktyce. Tak (nie)działa system kaucyjny
System kaucyjny ma uratować planetę. W praktyce to pasmo absurdów, które wiele rzeczy komplikują. "Zamiast skupić się na największym problemie małych butelkach po alkoholu system je pominął. Zamiast pozwolić na zgniatanie butelek, wymaga noszenia ich w oryginalnym kształcie..."enforces
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 123
- Odpowiedz
Komentarze (123)
najlepsze
W praktyce ten system został stworzony żeby odpowiedni ludzie mogli zarobić odpowiednie pieniądze. I co najlepsze zarobią pieniądze o wiele większe niż sami przewidywali ( ͡° ʖ̯ ͡°)
Wystarczyły przytwierdzone zakrętki do butelek i już mamy w tym sezonie solidną zimę a co to będzie dopiero jak wszyscy będziemy oddawać butelki i puszki ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Mam w d ten chory system.
Co będzie następne? Kaucje od każdego opakowania? Dlaczego nie co? Uzasadnienie przecież przyjęliście bezkrytycznie.
@mimmo: Oni to chyba lubią xD
w referendum taki chory pomysł lewactwa szybko by odpadł
@ojojojjj: czyli lewactwo
Rządowi nie chodzi o nasze dobro, a nasze dobra...
p0lak jak zwykle głupi przed szkodą jak i po
No bo znając specyfikę plastiku to raczej 93% bajka a papier przyjmie wszystko. To že 93% trafiło do maszyn to nie znaczy że nadawało się na recykling.
@CrytekPL: małpki jak najbardziej, ale w---a, wino czy w----y to i tak bez sensu, bo to 50gr czy 1zł kaucji robi różnice przy napoju za 5zł, ale przy winie za 25 czy wódce za 30 to każdy i tak walnie to do kosza.