Szwedzi pytają o własną b--ń jądrową. Nie wierzą już w NATO?
Dagens Nyheter jedna z najważniejszych opiniotwórczych gazet w Szwecji pyta w weekend o sensowność zbudowania przez Szwedów własnej broni jądrowej. Może to też jakaś wskazówka dla Polski?mkk10
To dlatego Św. Mikołaj oraz jego najbliższy współpracownik renifer Rudolph mają takie czerwone nosy! To wcale nie sprawka alkoholizmu, lecz napromieniowania!
@ramirezvaca: w polsce juz lata mamy reaktor Maria, technicznie jestesmy w stanie zbudowac i wzbogacic to co trzeba. TO samo moze szybciej moga zrobic ukraincy. Kwestia czy mocarstwa na to pozwola, wiec trzeba by to zrobic w totalnej tajemnicy i ewentualnie sie pochwalic jak juz sie bedzie mialo.
Gdybyśmy mieli jeszcze polskich polityków u władzy, to przynajmniej można by próbować. A tak to nie ma co sobie robić nadziei.
Dla kontrastu w nato jesteśmy, ale już nuclear sharing nie bo rosja się nie zgadza.
https://en.wikipedia.org/wiki/Sundial_(weapon)
Ciekawe jakby rosja rozgrywała wschodnią cześć nato gdyby każdy kraj posiadał b--ń jądrową...
I tak wolałbym spójną i wspólną europę ( z bronią atomową) niż pojedyncze państewka - stany właśnie zaprezentowały w wenezueli jak sprawnie można załatwić obronę przeciwrakietową.
Fallout, grałem, szanuję.