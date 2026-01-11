My elektrowni atomowej do kupy zrobić nie umiemy a myślimy o nukach. Tak owszem na Civilization VI jest to możliwe. Jak nawet znajdzie się partia co z tym ruszy to zaraz znajdą się postępowe przygłupy i cyk maksymalnie zmiana nazwy, albo jachty dla Januszy i płakuś bo mi SCT wprowadzają.