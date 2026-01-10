Protesty przeciwko SCT w Krakowie. Nie odstraszył ich silny mróz
W sobotę w Krakowie przeciwnicy Strefy Czystego Transportu wprowadzonej w mieście wyszli na ulice. Jak donosi RMF FM, wirybak_fischermann
- #
- #
- #
- #
- #
- 33
- Odpowiedz
W sobotę w Krakowie przeciwnicy Strefy Czystego Transportu wprowadzonej w mieście wyszli na ulice. Jak donosi RMF FM, wirybak_fischermann
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (33)
najlepsze
Pisze odwołanie, bo kupiłem gruza po ustawie z czerwca (mój błąd, zorientowałem się kiedy już zgłosiłem umowę), ale mieszkam w Krakowie 34 lata, podatki place jakieś 17. Może mi dopuszczą samochód jak emocje opadną, a narazie grzecznie płacę 100zl miesiecznie ( ͡° ʖ̯ ͡°)
PiS rozpoczął wydawanie mld na tvp i różne socjale, e efekcie napedził inflację I wszyscy tonteraz czujemy.
KO wdraża Ci właśnie SCT, mimo obietnic nie likwiduje tvp, nie poprawia nic po rządach PiS, olewa temat górników, itd,itd
Konfa...? Jest obrzucana w mediach, ale głosuje
Co wy na to @Lardor @DEMONzSZAFY ?
@Lardor: on się wypowiada na każdy temat i zawsze akurat ten temat dotyczy jego. xD
Wykop o USA? On akurat niedługo jedzie albo był w USA.
Temat o SCT w Krakowie? Nie mieszka tam, ale akurat