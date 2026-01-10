Byłem i owszem nie odstraszył mnie mróz tylko upolitycznianie protestu. Konfederuski juz zagarniają tę inicjatywę, więc ja tam ryjem nie zamierzam świecić.

Pisze odwołanie, bo kupiłem gruza po ustawie z czerwca (mój błąd, zorientowałem się kiedy już zgłosiłem umowę), ale mieszkam w Krakowie 34 lata, podatki place jakieś 17. Może mi dopuszczą samochód jak emocje opadną, a narazie grzecznie płacę 100zl miesiecznie ( ͡ ° ʖ ̯ ͡ ° )